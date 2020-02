В Амстердаме взрывы, правоохранители уверяют, что без жертв

Полиция Амстердама сообщает о взрыве, который случился в среду утром в одном из почтовых отделений города.

Со слов правоохранителей, это случилось около 8 утра по местному времени. Предположительно, взорвалась одна из посылок в отделении почты, расположенном в одном из деловых зданий города. Пострадавших при этом нет, нанесён незначительный урон помещению. Полицейские находятся на месте и выясняют причины и обстоятельства ЧП. Там же работают взрывотехники.

In een postkamer van een bedrijfspand aan de Bolstoen heeft woensdagochtend even voor 8 uur een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk veroorzaakt door een bombrief. Geen gewonden. Woordvoering politie komt ter plaatse.

In een bedrijf op de #Bolstoen in Amsterdam Sloterdijk heeft vanmorgen een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk door een #bombrief. Er is een explosievenverkenner van de politie opgeroepen. Ook brandweer- en ambulancepersoneel is ter plaatse. via https://t.co/QpxBiNCLkF pic.twitter.com/lSc53RR0SP

— Robby Hiel (@PersburoUNN) February 12, 2020