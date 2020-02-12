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Происшествия
12.02.2020 11:21
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В Амстердаме взрывы, правоохранители уверяют, что без жертв

Полиция Амстердама сообщает о взрыве, который случился в среду утром в одном из почтовых отделений города.

Со слов правоохранителей, это случилось около 8 утра по местному времени. Предположительно, взорвалась одна из посылок в отделении почты, расположенном в одном из деловых зданий города. Пострадавших при этом нет, нанесён незначительный урон помещению. Полицейские находятся на месте и выясняют причины и обстоятельства ЧП. Там же работают взрывотехники.

 

 


 

 

Очевидцы сообщают о якобы втором взрыве, также в почтовом отделении, и, по предварительным данным, также без пострадавших. Официальной информации по этому поводу пока нет.

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