«Коронавирусники» выйдут по УДО: после побега из Боткина пересчитывают сроки карантина

Обитателям карантина по коронавирусу в Боткинской больнице в Петербурге сообщили, что их отпустят по домам раньше, чем ожидалось.

Как сообщили «Фонтанке» 12 февраля сразу несколько обитателей изолированных боксов, их посетил заведующий отделением и сообщил, что 14-дневный срок карантина теперь будет исчисляться не с момента поступления в больницу, а с прилета из Китая. Некоторые приехали в Петербург еще в середине января, но сидели на общих условиях. Теперь им обещают свободу сегодня-завтра.

Карантинщики связывают решение с побегом Аллы Ильиной, которая не пожелала томиться две недели взаперти и взломала электронный замок. «Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге оказываются в «коронавирусном карантине». А также почему принудительное лечение — это незаконное лишение свободы.



