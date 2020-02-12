Испанская полиция установила причину смерти двух российских бизнесменов в шале на востоке страны

Тела двух 62-летних российских предпринимателей нашли в прошлый понедельник в загородном доме в городе Дения провинции Валенсия в Испании. Криминальных следов полиция на месте не нашла, и была назначена экспертиза, о чем вечером 11 февраля пишет газета Informacion.

Специалисты установили, что мужчины, тела которых нашли в разных комнатах дома на кроватях, получили отравление угарным газом, предположительно, из-за неисправности газового котла дома.

Находку сделала сотрудница одного из бизнесменов, которую попросили о проверке родственники: они не могли дозвониться до мужчины.

Вчера Национальная полиция провела инспекцию в шале совместно с сотрудниками пожарной охраны. Последние провели замеры в доме и нашли окись углерода из газового котла внутри дома.





Как уточняет издание, один из погибших – владелец шале, который прибыл из России в Дению в минувшие выходные.



