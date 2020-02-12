Бездомные устроили поножовщину в салоне красоты на острове Декабристов

Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах драки бездомных на острове Декабристов. Кровь пролилась в салоне красоты, у пострадавшего изрезана спина, задеты внутренние органы.

Как стало известно «Фонтанке» 12 февраля, ссора двух мужчин едва не завершилась трагедией накануне вечером. Владельцы парикмахерской привлекли к ремонту помещения на проспекте Кима, 4, двух горожан, не имеющих постоянного пристанища. Сделать работу «всухую» они не смогли, в ход пошла бутылка крепкого алкоголя. Слово за слово, началась перебранка, в ходе которой 30-летний бездомный несколько раз воткнул нож в поясницу своего приятеля, приехавшего из Кемерово. Впрочем, очень быстро нападавший понял, что сотворил, и принялся звонить на «112». В итоге раненого забрали медики, его состояние оценивают как тяжёлое. Агрессора же полиция увезла в отдел. Теперь владельцам помещения, в котором откроется салон красоты, придётся искать новых работников.



