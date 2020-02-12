«Рассрочка по цене единовременной оплаты» в Клубном доме Б57

ГК «КВС»

Квартиру в Клубном доме Б57 в феврале можно приобрести в рассрочку на специальных условиях с сохранением стоимости недвижимости, как при единовременной оплате. Проект бизнес-класса возводит Группа компаний «КВС» в Московском районе, рядом с парком Победы.

Первоначальный взнос по программе рассрочки от застройщика должен составить от 20% от стоимости квартиры. Выплаты за квартиру можно проводить ежемесячно – по 50 000 рублей, или ежеквартально – по 150 000 рублей. Рассрочка от застройщика дается на один год, остаток суммы покупатель вносит в последний месяц действия программы.*

«Покупатель в данном случае выигрывает в стоимости квартиры. Как и многие застройщики, ГК «КВС» дает скидку на квартиру от базовой стоимости при единовременной оплате или ипотеке. И в рамках этой программы рассрочки скидка от базовой стоимости также сохраняется, – поясняет Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС». – Программа будет удобна, например, тем клиентам, которые ждут завершения срока депозита или планируют продажу своей квартиры – у них будет 12 месяцев на то, чтобы спокойно совершить сделку».

Клубный дом Б57 – жилой комплекс бизнес-класса, который возводится в исторической части Московского района, в 300 метрах от парка Победы. Это небольшой 9-этажный дом с неоклассической архитектурой, стильными парадными и современными техническими и инженерными решениями. В доме запроектировано всего 150 квартир – от одно- до 4-комнатных – с продуманным зонированием, высокими потолками и большими окнами.

В доме предусмотрен подземный паркинг с доступом на лифте и коммерческие помещения, которые обеспечат жителям ежедневно необходимую инфраструктуру в непосредственной близости. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на конец 2021 года.

*Предложение действует с 01.02.2020г. по 29.02.2020 г. Рассрочку предоставляет застройщик – ООО «КВС. Недвижимость». Подробности программы рассрочки можно уточнить в отделе продаж ГК «КВС»: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК "Клубный дом Б57" – застройщик ООО "КВС. НЕДВИЖИМОСТЬ", проектная декларация на сайте https://kvsspb.ru/obekty/zhk-b57/dokumenty/#