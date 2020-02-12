Двое мужчин очутились под колесами в Петербурге и области с разницей в 10 минут. Оба шли не по «зебре»

Два серьезных ДТП с пешеходами произошли в Красногвардейском районе Петербурга и Кировском районе Ленинградской области за 10 минут. В итоге один получил серьезные травмы, второй – погиб.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в районе 19:40 вторника, 11 февраля, у дома 31 по шоссе Революции 29-летний мужчина, управляя автобусом «ЛиАЗ», сбил пешехода лет 60-65 на вид. Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода слева направо. Автобус – развозка СПБ ГУП «Пассажиравтотранс», автопарк №7 – в момент ДТП ехал пустой, двигаясь от улицы Маршала Тухачевского в сторону проспекта Металлистов.

В результате ДТП попавший под колеса мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.





А десятью минутами ранее – в 19:30 – произошло ДТП с пешеходом на 15-м километре автодороги Павлово – Луга. По предварительным данным ГИБДД, 41-летняя женщина на автомобиле Datsun on-DO сбила мужчину лет 45-50. Наезд также произошел вне зоны пешеходного перехода.

В результате пешеход погиб на месте. Отмечается, что мужчина был в темной одежде без световозвращательных элементов, а освещение на участке дороги, где произошло ДТП, отсутствует.