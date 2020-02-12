Трудоустрой или плати. Исполнение квот по рабочим местам для инвалидов засчитают по факту

Работодателям Петербурга будет недостаточно создавать трудовые места для инвалидов. Выполнением квоты будет считаться подтверждение трудоустройства. Соответствующий законопроект Заксобрание Петербурга 12 февраля приняло в третьем чтении.

Законопроект разработал комитет по социальной политике. В пояснительной записке к документу указано, что по закону работодатель может выполнить квоту по созданию рабочих мест четырьмя способами. Непосредственно создать или выделить места, заключить договоры с агентствами занятости, которые вправе осуществлять деятельность по предоставлению труда работников (персонала) и направлять работодателям сотрудников на временные работы. А также заключать соглашения об организации рабочих мест в другой организации или в счет квоты по договоренности между несколькими работодателями создать совместные рабочие места.

Законопроект четко прописывает, что квота выполнена, только когда рабочие места заполнены. В действующем законодательстве этот нюанс прямо не прописан. Напомним, работодатели должны или трудоустраивать инвалидов, или финансировать создание рабочих мест для них.

В феврале 2020 года губернатор Александр Беглов дал поручение главе комитета по труду и занятости населения Дмитрию Чернейко создать специализированное учреждение, которое будет заниматься трудоустройством инвалидов.

В Петербурге проживает 581,5 тысячи инвалидов, из них 90,6 тысячи — люди трудоспособного возраста. На данный момент трудоустроены 37%.



