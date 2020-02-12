«Рендж Ровер» на Каменноостровском собрал паровозик из тех, кто пропускал пешеходов

Дороги Петербурга 12 февраля оказались свободнее обычного. Максимальная загруженность утром составила 5 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера и чем обычно, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Самыми загруженными магистралями стали Московское шоссе из центра (6 баллов), Московское шоссе в центр (8 баллов), проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (7 баллов), Приморский проспект в центр (6 баллов).

Крупнейшие пробки:





9:53, внешняя сторона КАД, 6,5 км, от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 1 час. 8:23, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 50 минут. 8:26, Витебский проспект, Воздухоплавательная улица, 4.2 км, от Бассейной улицы до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 1 час 40 минут. 9:11, внешняя сторона КАД, 3,8 км, от Таллинского шоссе до реки Новой. Пробка продержалась 50 минут. 8:38, Колтушское шоссе, 3,6 км, от перекрёстка с Воейковским шоссе до посёлка Разметелево. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

ДТП-паровозик на Каменноостровском проспекте, на удивление, не вызвало особо длинной пробки. Об аварии рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»: девушка на «Рендж Ровере» собрала две машины перед «зеброй» на Каменноостровском у Большой Пушкарской улицы.

В целом сообщений об авариях от очевидцев сегодня мало.



