Андрей Левакин назначен главой комитета по развитию транспортной инфраструктуры. «Фонтанка» «назначила» его неделю назад

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Андрея Левакина на должность председателя КРТИ. Он сменит и.о. главы комитета Андрея Семчанкова.

Сообщение о назначении опубликовано на сайте Смольного 12 февраля. Напомним, «Фонтанка» прогнозировала это решение 6 февраля. Андрей Левакин уже был заместителем председателя в КБДХ и КРТИ. После этого несколько лет работал в ФКУ «Ространсмодернизация», которое подчиняется Минтрансу. Министерство тогда возглавлял нынешний «транспортный» вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Предыдущий председатель КРТИ Сергей Харлашкин покинул должность в конце 2019 года, когда был назначен на пост и.о. гендиректора «Метростроя». Временно руководить комитетом был поставлен зампредседателя Андрей Семчанков.







