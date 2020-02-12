В Петербурге открылся второй филиал сети медицинских центров МеdSwiss

Фото: Татьяна Смирнова

Сеть многопрофильных медицинских центров МеdSwiss расширяет свое присутствие в Петербурге. На днях на Московском проспекте, 119, открылась вторая клиника сети в Северной столице. Первая работает на севере города, на улице Гаккелевской.

Клиника на Московском сосредоточится на амбулаторной помощи по множеству направлений. Одним из приоритетов станет акцент на терапевтической, педиатрической и диагностической помощи, а также лучевой и рентген- диагностике, УЗИ, ЭКГ.

Первая клиника МеdSwiss в Петербурге открылась в 2011 году – она занимает 3 этажа и рассчитана на поток посетителей 700 человек в день. Кроме амбулаторного здесь ведут и стационарное лечение, а 380 сотрудников проводят около 1000 операций и 40 тысяч консультаций пациентов в год.

Как рассказал директор филиалов МеdSwiss в Санкт-Петербурге Роман Маркин, на Московском проспекте клиника рассчитана на поток в 400 посетителей в день. К услугам клиентов амбулаторная помощь, отделение лучевой диагностики, широкий спектр стоматологических услуг и педиатрия.

Фото: Татьяна Смирнова

Что касается специалистов, то на первых этапах здесь работает часть сотрудников с Гаккелевской. Все профессионалы тщательно проверяются и проходят отбор при приеме на работу. Планируется штат в 200 сотрудников по 23 направлениям работы, включая даже инфекциониста. Также в клинике свое отделение профпатологии и собственная лаборатория. В сентябре откроется детское направление – для педиатрии в здании откроют отдельный вход.

Рентген и УЗИ-аппараты, аппараты для КТ и другая техника – все оборудование здесь экспертного класса из Европы.

Клиентам клиники не придется тратить время в очередях – при записи на смартфон приходит смс-оповещение. На первом этаже клиники есть сканер для его считывания. Не нужно обращаться в регистратуру – в системе ваш визит сразу отображается, и можно направляться в нужный кабинет.

Новая клиника бизнес-уровня делает медицинское обслуживание высокого класса доступным для населения южной части города, а близость станций метро «Московские ворота» и «Электросила» упрощает дорогу. Прием пациентов ведется за наличный и безналичный расчёт, а также по полисам ДМС.

Адрес: Московский проспект, 119

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