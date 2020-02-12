В Петербурге открылся второй филиал сети медицинских центров МеdSwiss
Фото: Татьяна Смирнова
Сеть многопрофильных медицинских центров МеdSwiss расширяет свое присутствие в Петербурге. На днях на Московском проспекте, 119, открылась вторая клиника сети в Северной столице. Первая работает на севере города, на улице Гаккелевской.
Клиника на Московском сосредоточится на амбулаторной помощи по множеству направлений. Одним из приоритетов станет акцент на терапевтической, педиатрической и диагностической помощи, а также лучевой и рентген- диагностике, УЗИ, ЭКГ.
Первая клиника МеdSwiss в Петербурге открылась в 2011 году – она занимает 3 этажа и рассчитана на поток посетителей 700 человек в день. Кроме амбулаторного здесь ведут и стационарное лечение, а 380 сотрудников проводят около 1000 операций и 40 тысяч консультаций пациентов в год.
Как рассказал директор филиалов МеdSwiss в Санкт-Петербурге Роман Маркин, на Московском проспекте клиника рассчитана на поток в 400 посетителей в день. К услугам клиентов амбулаторная помощь, отделение лучевой диагностики, широкий спектр стоматологических услуг и педиатрия.
Что касается специалистов, то на первых этапах здесь работает часть сотрудников с Гаккелевской. Все профессионалы тщательно проверяются и проходят отбор при приеме на работу. Планируется штат в 200 сотрудников по 23 направлениям работы, включая даже инфекциониста. Также в клинике свое отделение профпатологии и собственная лаборатория. В сентябре откроется детское направление – для педиатрии в здании откроют отдельный вход.
Рентген и УЗИ-аппараты, аппараты для КТ и другая техника – все оборудование здесь экспертного класса из Европы.
Клиентам клиники не придется тратить время в очередях – при записи на смартфон приходит смс-оповещение. На первом этаже клиники есть сканер для его считывания. Не нужно обращаться в регистратуру – в системе ваш визит сразу отображается, и можно направляться в нужный кабинет.
Новая клиника бизнес-уровня делает медицинское обслуживание высокого класса доступным для населения южной части города, а близость станций метро «Московские ворота» и «Электросила» упрощает дорогу. Прием пациентов ведется за наличный и безналичный расчёт, а также по полисам ДМС.
Адрес: Московский проспект, 119
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