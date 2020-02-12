В уголовном деле топ-менеджера «Ленаэропроекта» возникли новые эпизоды. Следователи насчитали 15 млн похищенных рублей

Уголовное дело топ-менеджера «Ленаэропроекта» Александра Подкина в Петербурге пополнилось двумя новыми эпизодами. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 февраля.

По данным издания, управленец, по версии следствия заключивший фиктивный договор субподряда между «Ленаэропроектом» и «ТехноМашСтрой» на разработку рабочей документации при строительстве аэропорта Петропавловск-Камчатский, мог похитить 14,8 миллиона рублей. Также экономическая полиция заподозрила руководителя в получении ещё полумиллиона после подписания документа. Работы провели сотрудники «Ленаэропроекта». Уголовное дело возбуждено во вторник по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Мера пресечения топ-менеджеру не изменилась, пока что он остаётся под домашним арестом.

Ранее речь шла о чуть больше чем восьми миллионах: в ноябре 2019 года подозреваемого в мошенничестве при обследовании объектов в уфимском аэропорту заключили под стражу. Махинации, по мнению экспертов, Подкин проводил с ноября 2013-го по апрель 2014-го. Сразу после оглашения решения Октябрьского суда Петербурга он отправился в Александровскую больницу с гипертоническим кризом. Его предполагаемый подельник – 35-летний Алексей Миронов из «ТрансПроекта СПб» – в конце 2019 года заключил сделку со следствием и также отправился под домашний арест.



