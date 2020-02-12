Извинения и арест не исправили. «Чеченский волк» похвастался видео бешеных «шашек боком» с некрасивым финалом

«Чеченский волк» Мансур Абдылхаисиев уже недавно извинялся перед петербуржцами, которым доставил неудобство, а теперь горожане снова просят привлечь внимание общественности и полиции к его нарушениям. Водителей, которым он доставил неудобства своей манерой вождения, немало.

Видеозапись своей поездки на «Ладе Приоре» с превышением скорости Абдылхаисиев выложил на своём канале в YouTube 11 февраля. В финале неловкий манёвр: чтобы избежать ДТП, водитель наезжает на поребрик и едва не сбивает пешехода. Приводим фрагмент записи.

Даже его подписчики сочли, что это слишком. «<…> Считаю такую езду опасной, не для себя, ведь мы все знаем, на что идем, не дети уже. Но можно нанести урон невинному человеку <…> Шуметь надо в меру, это уже беспредел. Мансур, не шуми сильно, лучше сделай какой-нибудь интересный проект, для молодых бродяг)))», – пишет один из его поклонников.





Подписчик паблика «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 12 февраля более категоричен: «"Чеченский волк" Мансур Абдылхаисиев со своим другом снова беспределит в нашем городе и хвастается этим. На видео, которое они выложили, изображена сумасшедшая езда на бешеной табуретке, которая закономерно привела к столкновению с поребриком и, к счастью, не с участниками движения и пешеходом, который шел на зелёный свет».

В неприятную историю Абдылхаисиев попал в ноябре 2019 года, после видеозаписи, где он палит из оружия на фоне Московских триумфальных ворот, под окнами УМВД по Московскому району. После он извинился на полицейскую камеру, а затем суд арестовал его на 30 суток. В рамках уголовного дела о хулиганстве автомобиль был изъят.

21-летний Мансур родился в Грозном, живёт в Петербурге. На его «Приоре» красуется хештег #нохчиборз, что в переводе означает «чеченский волк».



