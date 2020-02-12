История «полковника МВД» с «Патек Филипп» продолжается. Автоподставщикам вменяют обман главреда «Эха Петербурга» и девушки

Появились новые эпизоды в деле актёров-автоподставщиков, попавшихся в начале года на получении 1,5 млн рублей за якобы разбитые в ДТП часы «Патек Филипп». Как сообщает 12 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, четверо любителей лёгкого, но незаконного заработка опустошили кошельки девушки и мужчины. Схема была одна и та же, в пострадавших – «полковник МВД» и его треснувший аксессуар.

В главке уточняют, события происходили в июле и октябре 2019 года. Так, осенью жертвой стал главный редактор «Эха Петербурга» Виталий Дымарский. Матёрый журналист признал тогда, что игра жуликов была совершенной. Дело было так: сначала у дома 12 по улице Воскова мошенники инсценировали наезд. Не очень явный. Такой, чтобы Дымарский приехал мимо. Его «Туарег» догнали на Галерной двое мужчин, один из которых представился полковником МВД и показал свои сломанные «Патек Филипп» за 2,5 млн рублей. Деликатные угрозы вынудили редактора отдать обманщикам 40 тысяч долларов США.

А вот летняя история связана с девушкой на «Мерседесе» от хоккейного клуба СКА. 22 июля один из обвиняемых в мошенничестве стал «потерпевшим» на «зебре» в районе дома №9/1 по улице Хошимина. «Полковник полиции» догнал машину и помахал перед лицом встревоженного водителя своими часами. Прекрасную леди, видимо, пожалел, так как попросил за сломанное стекло всего лишь миллион. Девушка, испугавшись долгих разборок, а то и лишения прав, доехав до дома с полицейским, отдала всё, что было – 898 тысяч рублей.

«Фонтанка» подробно расписывала мошенническую схему, в которой фигурировали часы «Патек Филипп», принадлежащие не кому-нибудь, а якобы начальнику антикоррупционного управления ГУ МВД Евгению Ульянову. В первом эпизоде, после которого все организаторы и действующие лица розыгрыша были задержаны и арестованы, водитель «Мерседеса» отдал актерам 1,5 млн рублей, но в этот момент обманщиков повязали оперативники уголовного розыска. Злодеев сняли на видео, чтобы жертвы могли узнать в них своих обидчиков. По всем перечисленным фактам возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве, обвиняемые находятся в СИЗО.



