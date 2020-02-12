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Происшествия
12.02.2020 09:36
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Каршеринг на Комендантском разбился на глазах ГИБДД. Догоняя нарушителей, сотрудник ДПС оступился

Нарушителя на каршеринговом автомобиле сотрудники ГИБДД задержали в Приморском районе Санкт-Петербурга. Один из инспекторов получил травму, но не из-за наезда и не в драке.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 12 февраля около 3:25 на Комендантском проспекте, 12, каршеринговый «Хёндэ Солярис», не остановившись на требования сотрудников ДПС, попытался скрыться и на глазах у сотрудников полиции наехал на препятствие – бордюрный камень. На фотографии читателя «Фонтанки» Артёма видно, что машина также врезалась в ограждение и, возможно, в столб.

Читатель «Фонтанки» Артём

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Водитель и пассажир каршеринга попытались скрыться бегством, но сотрудники ГИБДД их догнали. Один из инспекторов во время погони оступился и повредил ногу – видимо, это он лежит на газоне на фотографии очевидца. Нарушители доставлены в 44 отдел полиции Приморского района Петербурга для дальнейшего разбирательства.

ГИБДД Петербурга уделяет повышенное внимание сервису каршеринга, регулярно проверяя водителей арендованного транспорта и их аккаунты.


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