Петербург попал в топ регионов России, где продают контрабандные сигареты из Белоруссии

Только в 15 из 85 регионов России не нашли белорусские контрабандные сигареты. Об этом говорится исследовании IT-компанию «Эвотор», которое 12 февраля цитирует РИА Новости.

Свои выводы компания основывает на данных с 600 тысяч онлайн-касс, установленных в несетевых розничных магазинах по всей стране. Искали бренды, которые легально в России не представлены, – NZ, Minsk, FEST, Credo. Выяснилось, что как минимум в двух регионах доля контрабанды составила почти четверть (22%).

Популярность таких пачек основана на цене, которая почти в два раза ниже легальных.

Среди регионов с высокой долей проданных контрабандных сигарет лидируют Смоленская и Челябинская области — по 22%. Петербург на шестом месте с 6% от общих продаж сигарет.





«По нашим данным, нелегальные сигареты сегодня продают 3% магазинов российской несетевой розницы с табачным ассортиментом. Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Но доля всего нелегального табака намного выше»,— сообщил директор по маркировке «Эвотор» Вячеслав Предыбайло.







Напомним, с 1 июля 2019 года в России нельзя выпускать сигареты без цифровых кодов.



