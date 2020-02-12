Кубометр токсичной «омывайки» вывезли из Колпино. Ядовитую жидкость активно предлагали в Интернете

Ядовитая «омывайка» по бросовой цене продавалась в Колпино и активно рекламировалась в соцсетях. Вместе с покупателями продавца Алексея нашла полиция, и незаконный бизнес пришлось свернуть.

Как сообщили 12 февраля в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, несколько дней назад, изучая содержимое мобильного приложения, полицейские наткнулись на объявление о продаже стеклоомывающей жидкости. Незамерзайку за 100 рублей предлагал Алексей из Колпино. По указанному адресу, Саперный переулок, 11, выехал наряд. Опасения подтвердились — в ход шла «незамерзайка» с содержанием запрещенного метилового спирта.

«Прибывшими в указанную торговую точку полицейскими было обнаружено и изъято 2020 пластиковых бутылок, емкостью по 5 литров каждая, содержащих стеклоомывающую жидкость общим объемом 1010 литров», – рассказали в пресс-службе.





35-летний предприниматель получил административный протокол.

Изъятое отвезли в лабораторию на экспертизу.

Напомним, продажа «омывайки» с ядовитым метанолом в России запрещена с 2007 года, но запреты дельцов не останавливают.