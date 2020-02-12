Петербуржцы элегантного возраста «зажигали» на «На подиуме зрелой красоты». Показываем, как это было

На Новой сцене Александринского театра прошёл «Подиум зрелой красоты». Петербуржцы 50+ выступили в роли моделей, продемонстрировав не только модные образы, но и доказав в очередной раз, что возраст – не приговор.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

В Петербурге впервые «Подиум зрелой красоты» прошёл в 2017 году. С тех пор число желающих попробовать себя в качестве модели растёт год от года: если к первому показу организаторы получили чуть более 70 заявок, то в этом году – 197.

Конкуренция была большая. В итоге на сцену Александринки вечером 11 февраля поднялись 65 петербуржцев старше 50 лет. Среди них были влюблённые и семейные пары. А самому старшему участнику в этом году исполнился 71 год. Все они – непрофессионалы в мире моды. Перед показом им пришлось пройти серьёзную подготовку. Образы для моделей создавали известные модные бренды.

«Несмотря на то, что Петербург многие считают консервативным городом, мы решили, что в этот раз будем по-хорошему «хулиганить» и ломать стереотипы не только о возрасте, но и менять неверные представления о нашем родном городе», – говорила в преддверии показа Анастасия Лазибная, автор проекта.

Участники проекта – люди, которые научились получать от жизни удовольствие в любом возрасте, поддерживают себя в форме. Увы, про многих людей пенсионного возраста в нашей стране такого сказать нельзя – слишком непросто жить в России. Организаторы показа мод всё это прекрасно понимают, но тем не менее стараются показать, что любить жизнь, радоваться, уметь вот так вот, сломав стереотипы, выйти на подиум – возможно.