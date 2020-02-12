Долг россиян по алиментам обновил исторический минимум

Сумма долгов россиян по алиментам по итогам 2019 года составила 152 млрд рублей, что стало, как пишет 12 февраля ТАСС, историческим антирекордом.

По данным же «Известий», число должников по сравнению с 2018 годом сократилось, при этом увеличился общий долг. Издание ссылается на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

На конец 2019 года в России должниками по алиментам числились 806,4 тыс. человек. Средняя сумма долга составляет 189 тыс. рублей. С 2012 года возросла в семь с половиной раз сумма не взысканных долгов: тогда она составляла 19,8 млрд рублей.

В прошлом году приставы добились выплаты 52 млрд рублей с 764 тыс. должников. Всего же сейчас у ФССП в производстве 1,6 млн дел по алиментам на общую сумму 213,2 млрд рублей.

В октябре 2019 года Минюст подготовил поправки в законы, ужесточающие ответственность за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям.



