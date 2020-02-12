Водитель, улетевший в кювет на КАД, управлял каршерингом по чужому аккаунту. То, что хозяин аккаунта рядом, дела не меняет

«Фольксваген Поло», попавший в тяжёлое ДТП на КАД в месте дорожных работ, является каршеринговым автомобилем.

Подробности аварии, случившейся 11 февраля около 19:20 на 31-м километре внутреннего кольца, на подъезде к Токсовскому шоссе, стали известны «Фонтанке» 12 февраля. Напомним, 36-летний водитель «Поло» при перестроении из левого ряда в правый, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с попутной «Маздой 3», затем снёс водоналивные ограждения и съехал в кювет. С тяжёлыми травмами в городскую больницу №3 были доставлены сам водитель и его 30-летняя пассажирка – видимо, жена, поскольку проживают они по одному адресу.

При оформлении ДТП выяснилось, что мужчина управлял «Фольксвагеном» по аккаунту, зарегистрированному на его пассажирку. Это считается таким же нарушением, как если бы аккаунт был совсем «левым». Представитель каршеринговой компании обратился в полицию с заявлением о том, что водитель пользовался машиной без оформленного договора на аренду. Теперь пострадавшему грозит наказание: решается вопрос о возбуждении уголовного дела.







