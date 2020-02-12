ЦРУ полвека читало переписку более 120 стран мира

За почти полвека ЦРУ прочитало секретную переписку более 120 государств мира. Помогло в этом Центральному разведывательному управлению шифровальное оборудование компании Crypto AG (Швейцария).

Об этом 11 февраля рассказало издание The Washington Рost. Газета ссылалась на отчет центра ЦРУ по изучению разведки 16-летней давности, а также полученные в 2008 году устные свидетельства немецких разведчиков из БНД. В спецслужбах США и Германии признали подлинность этих источников, но комментировать что-либо отказались.

Швейцарцы из Crypto AG начали работать на США во время Второй мировой войны — специалисты поставляли американской армии шифровальные механические машины. Со временем компания начала предлагать свое электронное оборудование правительствам разных стран мира. Компанию сторонились только Москва и Пекин, а вот страны Латинской Америки, Индия, Иран, Пакистан, Ватикан, Ливия и другие пользовались услугами Crypto AG.

Что же касается ЦРУ и их немецких партреров, то их совместная операция с шифровкой сначала называлась «Тезаурус», потом «Рубикон». С 1970 года разведчики двух стран активно использовали новые возможности. Так, например, они следили за муллами из Ирана во время захвата заложников в 1979-м, передавали информацию об армии Аргентины Лондону во время Фолклендской войны. Были в курсе разведчики и деталей убийств южноамериканских диктаторов, знали о поздравлениях ливийских чиновников в связи с терактом в Берлине в 1986 году.





Немецкое BND вышло из операции в начале 90-х, а ЦРУ продало активы Crypto AG только в 2018 году. К тому времени уже бурно развивались технологии онлайн-шифрования, поэтому старые методы были уже не так востребованы.