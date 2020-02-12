Шары в виде сердца и ароматические свечи для ванны. Российские мужчины все больше берут на себя заботы по подготовке к Дню всех влюбленных

На что россияне тратя больше всего средств в преддверии 14 февраля выяснило исследование E-commerce лаборатории клиентского опыта интернет-магазина Ozon. Если вы не хотите знать, что вам скорее всего подарит вторая половика, то дальше лучше не читать.

Итак, согласно данным, которые 12 февраля приводит ТАСС, самый большой шанс у женщин получить в подарок ювелирные украшения, так как их продажи с 6 по 11 февраля выросли аж 280% (относительно среднего значения в 2020 году). На втором месте духи (рост на 164%) . На третьем — сладости (рост 158%).

На подарки второй половике в среднем граждане России тратят от 1,2 до 1,7 тыс. рублей. Что удивило следователей, так это то, что основные траты приходятся на атрибутику для создания романтичной атмосферы. И покупают её в основном мужчины. В 2020 году именно они чаще на 26%, чем в прошлом году , покупали свечи, шары в форме сердец и ароматические средства для ванн.

А вот мишки из роз, которые были так популярны в 2019 году, в этом — вышли из моды. Их продажи упали на 13%. Зато продажи эротического белья ушли в рост до 280%, а эротических игр – на 241%.







