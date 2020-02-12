В пещере в Пиренеях нашли следы древней резни

Останки людей, жестоко убитых около 7,3 тысячи лет назад, археологи обнаружили в испанских Пиренеях в пещере под названием Эль-Трокс, расположенной в горе посреди высокого плато. Об этом 12 февраля пишет РИА «Новости» со ссылкой на отчёт в журнале Nature.

Помимо керамических и каменных орудий, костей домашних и диких животных, найдены кости 13 индивидов – детей и взрослых. Они относятся к трём разным неолитическим периодам. Исследование останков девяти человек (пятерых взрослых, в том числе пожилых, и четырёх детей), погибших примерно на тысячу лет раньше других, заставило учёных порассуждать о жестокости в древнем мире.

Радиоуглеродный анализ показал, что эта группа жила между 5325 и 5067 годами до нашей эры. На костях и черепах множество следов стрел и ударов тупыми предметами, а значит эти люди стали жертвами расправы. Насилие, которое, видимо, было широко распространено в те времена, подтверждают и цены сражений, найденные в скальных убежищах на Пиренейском полуострове.





Когда-то считалось, что древние охотники-собиратели были добрыми и мирными. Сейчас учёные опровергают эту идею, но масштабы и роль насилия в сообществах охотников-собирателей всё ещё обсуждаются. В пещере Эль-Трокс, возможно, столкнулись соперничающие группы мигрирующих «фермеров» и местных охотников-собирателей, и это окончилось расправой над «фермерами». Причиной могли стать этнический конфликт или спор из-за ресурсов или привилегий.

Резня в Эль-Троксе не имеет археологических аналогов ни в Испании, ни в остальной Европе, отмечается в отчёте. Еще одна особенность находки – удаленное географическое расположение этого места, вдали от ранних неолитических миграционных маршрутов на Пиренейском полуострове.



