Правила возмещения убытков земле и домовладельцам просит изменить Минэкономразвития после наводнения в Иркутской области

Законопроект , вносящий изменения в существующие правила возмещения убытков владельцам земли и расположенной на ней недвижимости, разметило министерство экономического развития на портале нормативных правовых актов. В детали 12 февраля вчитывались РИА Новости.

По данным агентства, не смотря на то, и в 2018 году правительство поручало разработать более четкие правила, реальная работала началась после ноября 2019 года.

«Согласно законопроекту, помимо собственников на возмещение убытков также смогут претендовать арендаторы сельхозземель и производственных помещений. Размер убытков будет определяться, исходя из реального ущерба и упущенной выгоды, его размер будут устанавливать оценщики. Также предлагается разработать правила оценки урона сельхознасаждениям. Возмещать ущерб можно будет как деньгами, так и недвижимостью», – говорится в документе.

Помимо этого возмещение можно затребовать при ухудшении качества земель, а также если прав собственников земельных участков ограничены, или , если изменены зоны с особым использованием земель.





По Земельному кодексу собственники земли и сейчас могут рассчитывать на возмещение ущерба, однако, в реальности нет четких правил расчета того что и в каком размере будет возмещено. Это особо стало понятно после проблем, с которыми столкнулись жители Иркутской области, пострадавшие в 2019 году от наводнения. Вмешиваться пришлось даже президенту Путину.

РИА напоминают, что с начала 2020 года заработал закон, согласно которого можно получить возмещение в случае покупки криминальной квартиры.



