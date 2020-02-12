Обгоревший остов скорой, выкинутой «Рендж Ровером» в кювет «Скандинавии», показывает ГИБДД

Что стало с «Газелью» медицинской службы после лобового удара на трассе «Скандинавия», показывает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 12 февраля.

На кадрах ГИБДД видно, что машины разлетелись по кюветам на десятки метров от дороги. У «Рендж Ровера» вырвало колесо, а скорая опрокинулась на бок и выгорела полностью – на фотографиях от неё ещё идёт дым.

В этой аварии, произошедшей накануне около 17:20 на 93-м километре трассы «Скандинавия» (Выборгский район Ленинградской области), напомним, пострадала только 29-летняя женщина-водитель «Рендж Ровера». Она же, по предварительной версии, считается виновником, выехавшим на встречную полосу. В скорой, по данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», находилась бригада из трёх человек. Они травм не получили и успели выбраться из машины до того, как она вспыхнула.







