«Медуза»: Rutube, «Хабр», «Авито» и с десяток российских сайтов получили письма от ФСБ с требованием доступа к переписке пользователей

Федеральная служба безопасности (ФСБ), как пишет 12 февраля издание «Медуза» еще в августе 2019 года, когда в Москве были на пике протесты, направила ряду российских интернет-ресурсов письма. Все они входят в реестр организаторов распространения информации, и обязаны по требованию спецслужб предоставлять ключи для дешифровки переписки пользователей.

Помимо этого, сообщает издание, Фсб потребовало организовать «круглосуточный доступ к своей информационной системе».

Со списком сайтов-получателей писем, которые вычислила «Медуза», можно ознакомиться здесь.

По российским законам, в случае непредоставлении требуемых данных, в первый раз компания может быть оштрафована на сумму до 1 млн рублей. Дальнейшее «сопротивление» приведет к предписанию от Роскомнадзора устранить нарушение в 15 дней, а затем ведомство обратится в суд с требованием заблокировать на территории России сервисы, ключи шифрования от которых отказываются предоставить. Таким образом в своей время стал вне закона мессенджер telegram.

«Медуза» также пишет, что один из ресурсов, получивших письмо – «Хабр» – в феврале 2020 года перерегистрировал свой портал habr.com на кипрскую компанию «Хабр Блокчейн Паблишинг ЛТД».



