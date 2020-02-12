Двое пострадали на КАД в месте дорожных работ – там же, где до этого погибла женщина, а затем юноша без прав на BMW

На севере КАД продолжают происходить тяжёлые ДТП в зоне дорожных работ. Через сутки после смертельного ДТП на 111-м километре внешнего кольца (в районе развязки с Токсовским шоссе), там же, только на внутреннем кольце, два человека получили тяжёлые травмы. В 5 километрах от этого места погиб 18-летний парень без прав на BMW.

Как сообщает отдел пропаганд УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вечером 11 февраля на 31-м километре внутреннего кольца (Калининский район города) в ДТП попал «Фольксваген Поло» под управлением мужчины 1983 года рождения, двигавшийся от развязки с проспектом Культуры в сторону Мурино. По предварительным данным, при перестроении из левого ряда он совершил касательное столкновение с ехавшей попутной справа от него «Маздой» (за рулём находился мужчина 1978 года рождения), затем наехал на водоналивные ограждения, и скатился правый кювет рядом с местом дорожных работ. Водитель «Поло» и его пассажирка были госпитализированы с тяжёлыми травмами.

За сутки до этого в водоналивные ограждения улетела «Лада», в неё погибла пожилая пассажирка и пострадала женщина-водитель. Виновником был житель Мурино на «Рено Мегане». После ДТП он скрылся, но уже через три часа его нашли.

А в 5 километрах, на 115-м километре внешнего кольца, рано утром 11 февраля молодой парень на BMW въехал в стоящий КамАЗ дорожников. Он сам погиб, а рабочий, находившийся в кузове грузовика, пострадал.







