Снег с дождем в Петербурге не могут переубедить природу в том, что еще не апрель

Плюсовая температура, облака и кратковременные осадки в северной столице не мешают деревьям выпускать почки, а некоторым и цвести.

Синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещают 12 февраля преимущественно пасмурную погоду с умеренным ветром.

Местами пройдет мокрый снег с дождем.





Температура воздуха днем при этом будет не ниже +1...+3 гр. Теплая погода совсем запутала флору Петербурга. Как пишут «Фонтанке» читатели, в Ботаническом саду им. Петра Великого зацвёл волчеягодник, который цветет обычно в средней полосе в конце апреля – начале мая. Начало февраля, а он распустил розово-красные бутоны. Читатели отмечают, что растение это ядовитое.



