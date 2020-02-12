Второго пациента с коронавирусом в России выписали из больницы

Вслед за студенткой из Тюмени выздоровевшим признали гражданина Китая, который с 26 января находился в стационаре Читы с подтвержденным заражением коронавирусом. Об этом сообщают РИА Новости 12 февраля со ссылкой на на региональный ситуационный центр.

«С 26 января пациент находился на лечении, весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий согласно стандартам и порядка он получил. Сегодня он выписан домой», — цитирует агентство главврача Сергея Юрчука.

Иностранец, который попал в больницу вместе с женой и дочерью, у которых коронавируса не нашли, жаловался на условия содержания в больнице Читы. Семья выздоровевшего останется в больнице до 14 февраля, сам он пока будет находиться в Чите.

11 февраля, как писала «Фонтанка», из больницы в Тюмени также выписали заболевшую коронавирусом студентку из Китая. Таким образом, в России не осталось официально подтвержденных случаев инфицированния COVID-19 человека.





К 12 февраля от нового вируса заболели 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больницы.



