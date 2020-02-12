Две «кореянки» и один «француз» обгорели на юго-западе Петербурга

Ночью в Петербурге тушили пожар на стихийной парковке у многопарадного дома на проспекте Кузнецова в Красносельском районе.

Первое сообщение о пожаре у дома 29, корпус 1, поступило 12 февраля, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в 04:31.

«В автомобиле марки «KIA» сгорели сгораемые части, в рядом стоящих автомобилях марки «KIA» и «Renault» выгорел моторный отсек и задний бампер», – сообщает ведомство.

К 05:32 пожар ликвидирован силами 2 единиц техники и 10 человек личного состава.



