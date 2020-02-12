Компания «Градиент» спланирует территорию по соседству с Пулково и неродившимся «Агрополисом». Рядом знакомые лица

Собственник территории между кольцевой автодорогой и аэропортом «Пулково» уведомил Смольный о подготовке планировки территории более чем на 200 гектаров. Компания связана с Владимиром Скигиным, который собирался реализовать здесь проект «Агрополис».

Уведомление о подготовке планировки территории опубликовано на сайте Смольного. В нем ООО «Градиент» сообщает профильному комитету, что намерено разработать документ до конца 2025 года. Ориентировочные границы территории под планирование – 225 гектаров. Размещать здесь предполагается объекты производственно-складского назначения, розничной торговли и необходимой инфраструктуры.

Интересна эта территория тем, что примерно здесь же в свое время планировалась реализация крупного логистического и оптового центра «Агрополис». Проект в свое время получил статус стратегического, однако потом оказался заморожен. 11 февраля гендиректор «Градиента» Роман Даниленко рассказал «Фонтанке», что из 220 гектаров, которые КГА определил к планировке, самой компании принадлежит порядка двух третей, они распложены по соседству от несостоявшейся овощебазы. По его словам, конкретного понимания, что может быть построено на территории, у собственника нет; пока речь идет только о проекте планировки, который опирается на действующие градостроительные регламенты и сам по себе может сильно поднять стоимость квадратного метра территории.





Согласно СПАРК, компания «Градиент» зарегистрированна в 2007 году; занимается оптовой торговлей, складской деятельностью, строительством, консультированием по вопросам недвижимости. Уставной капитал – 10 тысяч рублей, а выручка в 2018 году – 15 тысяч.

Сейчас в ее учредителях значится Виктория Ахметова, однако еще в выписках ЕГРЮЛ от 2014 года среди участников названы белизская компания «Пэнсиез Лимитед» и Демесне Холд Лтд, зарегистрированный в Сен-Китс и Невис. Третьим в ЕГРЮЛ был указан Сергей Евстигнеев.

И Евстигнеев, и Ахметова названы в качестве совладельцев компании «Строительство и развитие», большая часть капитала которого, по данным СПАРК, – у Владимира Скигина. Это брат скончавшегося в Ницце в начале нулевых крупного петербургского бизнесмена Дмитрия Скигина, бывшего партнера Ильи Трабера и Сергея Васильева по ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». Сам Владимир Скигин был совладельцем крупнейшей сети казино «Вулкан».

В уведомлении о подготовке проекта планировки указан адрес «Градиента» – Косая линия, 16. По тому же адресу зарегистрированы «Строительство и развитие» и «Стройпрофиль» – еще одна компания Владимира Скигина. Скигин и УК «Сателлит Девелопмент» собирались инвестировать в проект «Агрополис» в промзоне «Предпортовая-3» между КАД и Пулково.

Сергей Евстигнеев ранее был гендиректором ООО «Перспектива девелопемент». Среди его бывших совладельцев можно найти фамилии Иваня Яценко – руководителя ООО «Хелли Драйв» – и Александра Моторина. Напомним, год назад Скигина и Моторина после обысков доставили в полицию для допроса по делу о незаконной игорной деятельности.