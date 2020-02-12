В Петербурге краденые ордена вице-адмирала предложили купить «архангелу» от ВМФ. На встречу с барыгой офицер-подводник пришел не один

Государственные награды участника Советско-японской войны попытались продать самому известному в Петербурге моряку-подводнику. На сделку были приглашены оперативники кронштадтской полиции.

О спецоперации, которая прошла центре Петербурга, «Фонтанке» стало известно 11 февраля. Подготовка к мероприятию началась через секунду после того, как председателю Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорю Курдину поступило предложение купить коллекцию госнаград вице-адмирала Георгия Неволина. За 26 орденов и медалей незнакомец запросил 200 тысяч рублей, в доказательство подлинности прислал фотографии орденской книжки и удостоверения к медалям.

Игорю Курдину, как основателю влиятельного сообщества, в котором состоят именитые ветераны российского военно-морского флота, наверняка не составило труда связаться с сыном покойного вице-адмирала и выяснить, что коробка с реликвиями была похищена у семьи во время прошлогоднего ремонта. Сам Курдин говорить на эту тему с журналистами отказался, однако, по данным «Фонтанки», капитан 1 ранга согласился стать «тайным покупателем» госнаград, а деньги выдал сын вице-адмирала Неволина.

Обмен ценностями состоялся 6 февраля в одном из петербургских кафе. Задержанный делец мгновенно признался, что к краже отношения не имеет, а госнаграды выкупил у того самого строителя, что делал ремонт в доме Неволиных. Личность и местонахождение рабочего уже установлена, в отношении него также возбуждено уголовное дело, но по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Норма предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Неудачливый торговец проходит по 324-й статье – «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Государственные награды, равно как и деньги, Неволину-младшему пока не вернули, они проходят вещдоками по уголовным делам.





Игорь Кириллович Курдин – советский и российский офицер, капитан 1 ранга ВМФ СССР и ВМФ России. Участник 15 дальних походов, командир подводной лодки К-84. Его клубу моряков-подводников в 2019-м исполнилось 25 лет. Среди трех с лишним тысяч членов — флотские ветераны, занимавшие руководящие посты. Игорь Курдин обладает репутацией хранителя военно-морских традиций советского и российского флота, участвовал в возвращении в состав флота крейсера «Аврора».

Георгий Лукич Неволин вышел в отставку в 1984 году в звании вице-адмирала. Боевую службу начинал в 1945-м, в составе экипажа подводной лодки типа «Сталинец» участвовал в Советско-японской войне. Служил на Тихоокеанском, а затем Северном флоте. Награжден орденами «Красного знамени», «Отечественной войны», «Красной звезды», двумя десятками медалей, в том числе «За боевые заслуги». В 1976 году ему было присвоено ученое звание — доцент по кафедре тактики ВМФ. Перед отставкой Неволин одиннадцать лет командовал Высшим военно-морским училищем подводного плавания им. Ленинского комсомола, среди выпускников которого 16 Героев СССР и РФ, включая командиров затонувшей подлодки «Курск» Геннадия Лячина и загоревшегося батискафа АС-31 Дениса Долонского. Вице-адмирал Георгий Неволин скончался в 2015-м на 94 году жизни. Похоронен в Кронштадте.