Герстенмайер нужен. Главе Роскосмоса понравилось назначение одного из руководителей NASA в частную SpaceX

Главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину понравилось назначение одного из руководителей NASA Уильяма Герстенмайера в частную аэрокосмичекую компанию SpaceX миллиардера Илона Маска, о чём он сообщил в Twitter.

Congrats to @SpaceX with hiring an outstanding Aerospace Engineer, former @NASA Head of Human Exploration Program William Gerstenmaier. His role in the #ISS project was tremendous. I wish my friend Bill every success in his new position! https://t.co/Ir5DxAer96 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 11, 2020

"Поздравляю компанию SpaceX с приглашением на работу выдающегося специалиста-инженера, бывшего руководителя пилотируемой программы NASA Уильяма Герстенмайера", – написал Рогозин. Он считает, что Герстенмайер внес огромный вклад в успех проекта Международной космической станции (МКС) ипожелал "своему другу успехов на новом месте работы".





Ранее издание CNBC со ссылкой на свои источники сообщило, что компания SpaceX, создающая новейший космический корабль Crew Dragon и тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с возвращаемыми на Землю ступенями, наняла на работу Герстенмайера.

Герстенмайер часто бывал на космодроме Байконур и наблюдал за пилотируемыми пусками ракет на МКС.