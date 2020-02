Герстенмайер нужен. Главе Роскосмоса понравилось назначение одного из руководителей NASA в частную SpaceX

Главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину понравилось назначение одного из руководителей NASA Уильяма Герстенмайера в частную аэрокосмичекую компанию SpaceX миллиардера Илона Маска, о чём он сообщил в Twitter.

Congrats to @SpaceX with hiring an outstanding Aerospace Engineer, former @NASA Head of Human Exploration Program William Gerstenmaier. His role in the #ISS project was tremendous. I wish my friend Bill every success in his new position! https://t.co/Ir5DxAer96