Светлана Кузнецова разгромила американку Брэйди на Petersburg Ladies Trophy 2020 и теперь ждет встречи с первой ракеткой турнира

На женском теннисном турнире St. Petersburg Ladies Trophy 2020 во вторник, 11 февраля, завершился второй игровой день. Одним из главных итогов дня стала победа петербургской теннисистки Светланы Кузнецовой (№49 мирового рейтинга) над американкой Дженнифер Брэди (США, №55) 6:3, 6:1. За выход в четвертьфинал Кузнецова поборется с сильнейшей теннисисткой турнира – швейцаркой Белиндой Бенчич (№5).

В российском противостоянии Екатерина Александрова (№35) оказалась сильнее Дарьи Касаткиной (№69) 6:4, 3:6, 6:4. Во втором круге Александрова встретится с прошлогодней финалисткой турнира – Донной Векич (Хорватия, №23), которая, в свою очередь, обыграла Кристи Эрим Анн (США, №92) 6:4, 6:1.

Другие результаты дня:





Одиночный разряд

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, №47) – Кристина Младенович (Франция, №39) 6:4, 6:1;

Осеан Додан (Франция, №158) – Виктория Кужмова 6:2, 6:2;

Вероника Кудерметова (Россия, №41) – Юлия Путинцева (Казахстан, №34) 7:6, 1:6, 7:5;

Айла Томлянович (Австралия, №51) – Маркета Вондроушова (Чехия, №17) 3:6, 6:3, 6:4;





Фиона Ферро (Франция, №63) – Гарсия Каролин (Франция, №46) 7:5, 3:6, 6:3;

Парный разряд

Моника Адамчак (Австралия, №73)/Яна Сизикова (Россия, №98) – Виталия Дьяченко (Россия, №89)/Натела Дзаламидзе (Россия, №165) 6:4, 6:2;

Листер Корнелиа (Швеция, №78)/Рената Ворацова (Чехия, №63) – Людмила Киченок (Украина, №33)/Надежда Киченок (Украина, №32) 6:4, 7:5.

Женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2020 проходит с 8 по 16 февраля в Санкт-Петербурге. Призовой фонд составляет 750 тысяч долларов. В 2018 и 2019 года Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy признавался лучшим турниром серии Premier 700 по мнению игроков.