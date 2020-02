В Петербурге сегодня дожди. В Багдаде - снег, второй раз за век

В столице Ирака во второй раз за последние 100 лет выпал снег, сообщают СМИ.

#IRAQ Iraq's capital Baghdad woke up covered in a thin layer of fresh snow, an extremely rare phenomenon for one of the world's hottest countries. ? @mo_sawaf #AFP pic.twitter.com/OI8oZKczv9

За последний век подобное погодное явление наблюдалось в Багдаде лишь в 2008 году. Среднесуточная температура в Багдаде в феврале составляет около 16 градусов по Цельсию.

It snowed in Baghdad for only the 2nd time in 100 years. For many Iraqis, it was the first time they'd ever seen snowfall ??: pic.twitter.com/y1Q6htYaZX