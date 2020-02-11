Крупнейшая в мире авиакомпания решила, что не будет летать в Китай до конца апреля

Крупнейшая в мире авиакомпания American Airlines объявила 11 февраля, что отменила все полеты в КНР до конца апреля.

Due to the reduction in demand, American Airlines has extended the suspension of flying to and from mainland China and Hong Kong from our Dallas-Fort Worth (DFW) and Los Angeles (LAX) hubs.https://t.co/9vF00HRTcA — American Airlines (@AmericanAir) February 11, 2020

Рейсы из Далласа и Лос-Анджелеса в материковый Китай, а также из Лос-Анджелеса в Гонконг будут отменены до 24 апреля включительно, а полеты из Далласа в Гонконг – до 23 апреля, сообщила American Airlines. Ранее компания отменяла рейсы в Китай до последней недели февраля, а затем до последней недели марта.

Причиной отмены авиарейсов стала эпидемия коронавируса COVID-19, который уже унес жизни 1016 жителей Китая, а число заболевших в этой стране превысило 42 тысячи человек.



