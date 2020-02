Крупнейшая в мире авиакомпания решила, что не будет летать в Китай до конца апреля

Крупнейшая в мире авиакомпания American Airlines объявила 11 февраля, что отменила все полеты в КНР до конца апреля.

Due to the reduction in demand, American Airlines has extended the suspension of flying to and from mainland China and Hong Kong from our Dallas-Fort Worth (DFW) and Los Angeles (LAX) hubs.https://t.co/9vF00HRTcA