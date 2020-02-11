В ФРГ ещё двое заболели новым коронавирусом. И опять в Баварии

Два новых случая заражения коронавирусом, с вечера вторника получившего официальное имя COVID-19, выявлены на территории Германии. Как и ранее, заболевшие находятся в Баварии, сообщило вечером министерство здравоохранения этой федеральной земли.

Как сообщают баварские медики, новые заболевшие также связаны с фирмой из Штарнберга, как и все предыдущие случаи. "Оба новых случая связаны с фирмой из Штарнберга, в которой было установлено большинство из известных на сегодня случаев", – указано в заявлении. Речь идет о компании Webasto, а именно о ее отделении в Гаутинге (район Штарнберг, Бавария), работники которого стали первыми зараженными коронавирусом на территории Германии.

Таким образом, число заразившихся в Германии в целом теперь составляет 16 человек.



