СКА обыграл в Петербурге "Амур"

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против хабаровского "Амура" во вторник, 11 февраля, в Петербурге. Армейцы выиграли со счетом 3:2.

Голы за СКА забили Александр Барабанов (21 минута), Василий Токранов (28) и Евгений Кетов (57). Гости ответили шайбами ондржея Витасека (19) и Дениса Голубева (55).

СКА с 81 очком занимает второе место в Западной конференции КХЛ, отставая на 5 очков от лидирующего ЦСКА.

Следующий матч СКА проведет 13 февраля в Нижнем Новгороде против "Торпедо".



