«Мерседес» Боярского снова примостился на тротуаре. В петербургской полиции рады видеть известного нарушителя в своём общественном совете

Автомобиль актёра Михаила Боярского снова в кадре петербуржцев. Актёр и уже прославленный нарушитель не утруждает себя поисками места для парковки и предпочитает оставлять автомобиль у дома.

Очередные фото с известным «Мерседесом» в редакцию «Фонтанки» прислали читатели 11 февраля, добавляя, что сделаны .они в 21.30. Автомобиль, принадлежащий Михаилу Боярскому, припаркован с заездом на тротуар на набережной реки Мойки. Неподалёку располагается квартира артиста.

Боярский несколько лет является членом общественного совета при ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Новый состав органа утверждён 30 декабря 2019 года генерал-майором Романом Плугиным. Несмотря на мушкетёрское рвение в игнорировании правил ПДД, а также объяснение своих дорожных привычек фразой «мне насрать на вас», актёр снова вошёл в состав совета.





В кодексе этики общественного совета сообщается, что одной из задач организации является привлечение граждан к «профилактике правонарушений, обеспечению общественной безопасности, а также содействие реализации государственной политики в сфере противодействия преступности». Член совета должен руководствоваться «высокими общественными интересами, исходить из честного, разумного, добросовестного исполнения своих обязанностей, относиться к коллегам в духе уважения, доверия и благожелательного сотрудничества. Воздерживаться в публичной полемике от грубых и некорректных выражений».

«Мерседес» с номером о022са98 хорошо знаком петербуржцам. В последний раз Боярского заставали за нетрадиционной парковкой также на набережной Мойки. ГИБДД после публикаций на «Фонтанке» возбудила два административных нарушения.