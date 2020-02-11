Жителей пятэтажки на Народного Ополчения ждёт тёплая ночь. Дырявую трубу заварили

Теплоэнергетики закончили сварочные работы на трубе, которая больше суток продержала в холоде жителей Кировского района. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе «Теплосети Петербурга» 11 февраля.

Дефект зафиксировали в подвале 48 дома на улице Подводника Кузьмина. «Ввиду сложной системы коммуникаций в Кировском районе теплоснабжение близлежащих зданий пришлось ограничить во избежание отключения от тепла и горячего водоснабжения большего количества домов», — добавили на предприятии.

Сейчас специалисты приступили к запитке системы. На предприятии обещали к полуночи вернуть тепло в квартиры.

Дырявая труба лишила тепла жителей Кировского района накануне. В зону коммунальной аварии попали семь домов. На холод в квартирах «Фонтанке» пожаловались жители пятиэтажки на Народного Ополчения, им сегодня на пару часов дали тепло, потом отключили. Причиной стал новый дефект.



