«Спасибо, Боткина, — как рукой сняло». В Петербурге произошел первый побег из-под коронавирусного карантина

Безумие в глазах, в венах адреналин. Напряжение такое, что провода рвутся голыми руками. А медконвой ведет в застенки новую «жертву». Примерно так выглядел первый в Петербурге побег из Боткинской больницы в исполнении домохозяйки.

"Фонтанка.ру"/Архив

Все начиналось с плохого отпуска. Алла Ильина отправилась на Хайнань в разгар коронавирусной эпидемии. Было скучновато: экскурсии закрыли, все нацепили маски. А 30 января еще и туроператор объявил экстренную эвакуацию в Петербург… через Южно-Сахалинск. Но и туда добраться без приключений не вышло — из-за плохой погоды сели в Хабаровске. Там «китайский» рейс встречали с пробирками, у всех взяли анализы. А уже в Пулково еще раз предупредили — если какие-то симптомы, то сразу в больницу.

В ночь на 4 февраля Алла проснулась с мыслями о врачах – почувствовала боль в горле. С испугу вызвала скорую. Там сопоставили симптомы ОРВИ и Китай и началось: утром пришла врач за анализами; следом восемь человек из Роспотребнадзора, выдали предписание в Боткинскую больницу.

Алле обещали, что придется полежать денек, просто «поставить галочку», и сдать анализы. Но когда результаты оказались чистыми, один день превратился в две недели. Как она говорит — принудительно. Дверь закрылись на магнитный замок, написать отказ не давали ручку и бумагу. Кормили три раза в день. Но, как говорит женщина, «золотая клетка не перестает быть клеткой, даже если она золотая».





Домохозяйка разработала план побега. По её расчетам, в пятницу, между 18-19 часами, когда все идут с работы, — лучшее время, чтобы затеряться в толпе с безумными глазами. В шесть вечера она приняла последний больничный ужин, специально попросила бутылочку воды — создала видимость, что тут надолго. И сказала выключить свет, заявив, что будет спать. На стеклянной стене бокса закрыли жалюзи, скрыв происходящее внутри. Можно было приступать.

Вспомнив обучение на физмате, петербурженка голыми руками открутила кожух над дверью, сняла обмотку проводов и, рискуя получить разряд, — замкнула. Дверца отворилась. Наспех собрав вещи, Алла выбежала наружу. В длинном коридоре за дверями томились такие же страдальцы. Но путь к лифту оказался закрыт на замок. Адреналин зашкалил. Минута метаний вперед-назад. Повезло. Раздались шаги — это врачи привезли на этаж новую «жертву». Они открыли путь, а сами ушли вдаль. Беглянка этим воспользовалась и через несколько минут уже дышала воздухом свободы.

Ощущение растянулось уже на четыре дня. Алла пьет кофе не дома, но ни от кого не скрывается. Говорит, что просто предприняла меры, чтобы себя обезопасить. Ей не пишет ни полиция, ни больница.

Но, как заявил главврач Боткинской Алексей Яковлев — все может измениться. Он грозит бегляке даже уголовной ответственностью, так как подозревать опасное заболевание у неё не прекратили. Кроме того, она нарушила предписание Роспотребнадзора, которое сама же подписала. Он не хочет брать грех на душу и уверяет, что в больнице можно отказаться от принудительной госпитализации. По его словам, даже два отказа написали. Правда, все потом передумали. А беглянке придется иметь дело уже даже не с врачами – они отправили телеграмму в полицию. Правда, правоохранители Петроградского и Центрального районов узнали об объявленных поисках девушки от «Фонтанки».

И предъявить ей нечего — как заявили юристы, административное наказание за такое не предусмотрено. А уголовное бывает только за заражение людей. Ни одного случая заболевания коронавирусом в Петербурге по-прежнему нет. А у Аллы прошло горло. Она уже может петь и плясать песни. Говорит: «Спасибо, Боткина, — как рукой сняло».





Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»