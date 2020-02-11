Пивной раскол. Три международных производителя покинули Союз российских пивоваров в знак протеста против регулирования цен

Российские «дочки» трех международных производителей пива – «Балтика», Heineken, AB InBev Efes покинули Союз российских пивоваров. Как сообщили в ассоциации, такое решение компании приняли после общего собрания членов ассоциации 11 февраля.

«Основная причина разногласий заключалась в позиции по минимальной розничной цене на пиво как одного из механизмов борьбы с нелегальным оборотом пивоваренной продукции, вопросы технического регулирования и акцизной политики», – рассказали в Союзе.

Сами компании отметили, что выступают против введение минимальных розничных цен на пиво, потому что такая мера может привести к ограничению конкуренции. Вместо этого, по их мнению, бороться с нелегальным рынком нужно с помощью профилактики нарушений.

Сейчас минимальные цены устанавливаются только на крепкий алкоголь и шампанское. О необходимости введения МРЦ на пиво осенью 2019 года сообщил руководитель Росалкогольрегулирования (РАР) Игорь Алешин. По его словам, с такой инициативой обратились небольшие производители.

Всего в Союз российских пивоваров входит 99 компаний.



