Из-за эпидемии коронавируса в Петербурге госпитализированы около 100 человек. Под присмотром еще 1500

Управление Роспотребнадзора по Петербургу сообщило «Фонтанке», что в Северной столице установлено медицинское наблюдение за здоровыми лицами, вернувшимся из Китайской народной республики. Это сделано для того, чтобы вовремя заметить, если у них появятся какие-то признаки инфекции.

Как рассказали в ведомстве 11 февраля в ответ на запрос нашего издания, в настоящее время под наблюдением находятся около 900 вернувшихся. Нарастающим итогом их 1500. В больницу направляются те лица, у которых при осмотре или опросе были выявлены признаки недомогания. На сегодняшний день за всё время наблюдения около 100 человек госпитализированы в инфекционную больницу.

Как объяснили в Роспотребнадзоре, это те люди, которые вернулись из Китая, и у которых в течение 14 дней появились признаки ОРВИ. Они находились в больнице Боткина для того, чтобы их можно было правильно обследовать и поставить им диагноз. Сейчас продолжают лечение 38 заболевших, у которых установлены Грипп А, Грипп Б, парагрипп и другие диагнозы респираторных инфекций.

Отдельного санатория, куда свозят граждан КНР, как в других регионах, в Петербурге пока не открыли. За китайскими студентами и гражданами также наблюдают на дому и в общежитиях.





Специалисты отдельно подчеркнули, что больных новой коронавирусной инфекцией на территории Петербурга не зарегистрировано.

«Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге оказываются в «коронавирусном карантине». И как из него сбегают отчаянные домохозяйки. А также почему принудительное лечение — это незаконное лишение свободы.