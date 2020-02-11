Борис Ротенберг обжалует решение финского суда по спору с европейскими банками

Российский бизнесмен, совладелец СМП-банка Борис Ротенберг намерен обжаловать решение окружного суда Хельсинки, который в январе этого года не нашел нарушений в действиях четырех скандинавских банков, отказавшихся обслуживать его счета. Об этом 11 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на самого истца.

"Сейчас у нас, конечно, будет апелляция. Готовятся документы и, самое главное, что есть очень много нарушений того, что они сделали", – цитирует агентство Ротенберга.

Напомним, Handelsbanken, Nordea, OP и финский филиал Danske Bank отказали Борису Ротенбергу в проведении транзакций из-за того, что он входит в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц (Specially Designated Nationals and Blocked Persons list / SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Обслуживание лица из санкционного списка США может поставить под угрозу финансовую деятельность банков, согласился с ответчиками суд. Миллиардер указывал на нарушение закона о равенстве и дискриминации его как гражданина Финляндии, однако суд посчитал отказ обслуживать счета истца обоснованным, потому что он не проживает постоянно на территории Европейской экономической зоны. Кроме того, бизнесмену было предписано возместить финансовым организацием издержки на судебные тяжбы в размере 530 млн евро.

Подробнее о деле читайте в материале "Фонтанки".



