Ничего такого. Прокуратура не нашла дискриминации в том, что дагестанских женщин не пускают в бассейн

Дагестанским женщинам отказали в жалобе на запрет посещать самый большой на Кавказе бассейн. Прокуратура Махачкалы дискриминации не нашла и административное дело по одноименной статье возбуждать отказалась.

В действиях компании «Техспортсервис, которой принадлежит бассейн, надзорное ведомство усмотрело формальные признаки правонарушения. Отказ объяснила тем, что «отсутствует прямой умысел, направленный на наступление вредных последствий в виде ущемления прав и законных интересов указанных лиц», сообщила 11 февраля «МБХ медиа» пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич. Несмотря на отказ, директору внесли представление с требованием устранить выявленное правонарушение.

Появляться в чаше 50-метрового бассейна в спорткомплексе «Анжи Арена» в Каспийске представительницам слабого пола запретили 20 января. Позже было дано объяснение, что они и сами туда не ходили, и в «женские» дни дорожки пустовали. При этом для девушек открыт другой бассейн, поменьше.



