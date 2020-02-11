Конкурент Tesla анонсирует пикап, способный на одной зарядке объехать Cybertruck

Компания Nikola Corp, которая собирается конкурировать с Tesla в производстве электрических грузовиков, представила электрический пикап Badger, явно нацеленный на соперничество с Cybertruck. Однако если грузовики Nikola хотя бы существуют в виде прототипов, пикап пока представлен только картинками на сайте, хотя его выпуск намечен на сентябрь этого года.

Будущий пикап, название которого переводится как «Барсук», Nikola будет производить совместно с не названным пока партнером, сообщается в пресс-релизе компании. Его характеристики вполне сравнимы с показателями Cybertruck, а внешность гораздо более традиционная. Следовательно, он может привлечь тех, для кого дизайн Маска слишком радикален.

Есть еще одна особенность, которая может стать преимуществом «барсука». Он сочетает в одной конструкции две конкурирующие сейчас технологии: у него есть как обычные батареи объемом 160 киловатт часов, так и топливные элементы мощностью 120 киловатт. На батареях Badger может проехать 300 миль (480 км) и еще столько же – на топливных элементах. Общий запас хода у машины – почти 1000 км. Это немного больше, чем у топовой модели Cybertruck с ее 800 км. Кроме того, комбинация технологий позволяет «заправлять» топливные элементы за считанные минуты, а не ждать десятки минут пока зарядятся батареи.





Есть только одно обстоятельство, немного портящее общей впечатление. В отличии от Tesla, которая произвела и продала уже около миллиона электромобилей, Nikola пока сумел продемонстрировать лишь несколько прототипов. При этом компания пыталась даже засудить Tesla за то, что та якобы «позаимствовала» у Nikola дизайн грузовика. Действительно, Nikola One был представлен публике почти на полгода раньше, чем Tesla Semi и действительно между ними можно заметить внешнее сходство. Однако суд решил дело не в пользу Nikola, и с тех пор особых успехов за компанией замечено не было.

Но все равно Nikola считается «конкурентом Tesla» и, похоже, изо всех сил старается поддерживать этот имидж. Начиная с названия, намекающего на имя знаменитого изобретателя, в четь которого названа и компания Маска, и заканчивая штифтовым оформлением сайта Badger, напоминающим шрифты на сайте Cybertruck.



