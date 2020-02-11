«У меня разрывается сердце каждый раз, когда я думаю об этом». Милла Йовович рассказала про болезнь новорожденной дочери

Голливудская актриса и модель Милла Йовович рассказала, что ее новорожденная дочь Ошин страдает тяжелой формой желтухи. Фотографию, на которой малышку из бутылочки кормит старшая сестра Дашиэл, актриса опубликовала в Instagram 11 февраля.

«Нам сказали, чем больше молока она съест, тем быстрее поправится», — рассказала актриса подписчикам. В больнице она с дочерью находится уже неделю.

«У бедняжки так много маленьких царапин на пятках, где брали кровь, чтобы проверить ее на антитела. У меня разрывается сердце каждый раз, когда я думаю об этом. Но, надеюсь, сегодняшний анализ крови покажет, что ей стало лучше», — поделилась Милла Йовович.

Девочка родилась 3 февраля и стала третьим ребенком актрисы в браке с режиссером Полом Андерсоном.



