«Дали на пару часов — обогрели, обобрали». Жители хрущёвки на Народного Ополчения мёрзнут вторые сутки

Один дефект за другим ремонтируют теплоэнергетики в Кировском районе Петербурга. Горожанам пообещали вернуть тепло ещё сутки назад, но на трубе появилась новая дырка.

О квартирном похолодании, которое продолжается уже вторые сутки, «Фонтанке» рассказала жительница 111 дома на проспекте Народного Ополчения 11 февраля. «Без тепла и воды мы пошли на вторые сутки. Днем дали на пару часов — обогрели, обобрали», — написала Светлана.

В «Теплосети Петербурга» отметили, что ремонтные работы со вчерашнего дня ведутся на пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Подводника Кузьмина. В зону коммунальной аварии попали семь домов.

«Уже закончили сварочные работы. Готовы были заполнять трубы водой, но нашли еще дефект в подвале», — добавили на предприятии и пообещали в течение вечера вернуть тепло в квартиры.

Ускорить ремонт дырявой трубы не вышло и в Приморском районе. В холодных квартирах и без горячей с двух часов дня 10 февраля остались жители 48 домов. Работы затормозила сложность участка: в тепловую камеру натекла вода, её пришлось откачивать насосами. Второй холодной ночи у петербуржецев не будет.



