Дама на «Рендж Ровере» на «Скандинавии» ударила встречную скорую. Та сгорела

Серьёзное ДТП произошло 11 февраля около 17:20 на 93-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, по предварительной версии, 29-летняя женщина на «Рендж Ровере» двигалась в сторону Петербурга и выехала на встречную полосу, где врезалась в «Газель» медицинской службы. В результате столкновения скорая вспыхнула и сгорела.

В ДТП пострадал один человек – водитель «Рендж Ровера». Её до прибытия ГИБДД увезли в больницу Первомайского.





В скорой находился экипаж из трех человек, никто не пострадал. Потушили машину спасатели, отмечают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



