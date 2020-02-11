Директора парка львов «Тайган» освободил из-под стражи Верховный суд. За Олега Зубкова поручился глава Крыма

Директору парка львов «Тайган» Олегу Зубкову Верховный суд Крыма изменил меру пресечения. Зубкова освободили из под ареста, запретив ему определенные действия.

«Суд постановил: постановление Белогорского районного суда изменить, Зубкову Олегу Алексеевичу изменить меру пресечения в виде заключения под стражей на запрет определенных действий», – цитирует 11 февраля решение суда РИА Новости.

Под арестом он оказался после того, пропустил несколько заседаний по делу о нападении льва на гостью парка. Представители «Тайгана» заявляли, что в это время Зубков был в Москве, на совещании в Минэкономразвития России, на котором обсуждалась судьба зверинца.

Уголовное дело против Зубкова было расследуется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Летом 2018 года туристка из Кирова, заказавшая платную услугу «Прогулка со львом», подошла к хищнику сфотографироваться, и зверь повредил ей руку, после чего ей понадобилась госпитализация. «Тайган» со своей стороны заявлял, что посетительница, будучи в нетрезвом состоянии, «трепала льва за гриву». Потерпевшая по делу присутствовала в зале суда, ни она, ни ее адвокат против смягчения меры пресечения не возражали.





Глава Крыма Сергей Аксенов стал личным поручителем Зубкова, апелляционная жалоба на арест директора парка вместе с поручительством главы республики была подана в ВС Крыма через суд первой инстанции 5 февраля.

В судах находятся десятки дел по «Тайгану». По двум из них работа парка была приостановлена с 5 декабря 2019 до 23 января 2020 года. Власти Крыма заявляют, что не ставят перед собой цель закрыть зверинец, однако подчеркивают, что к его деятельности есть претензии, и требуют привести работу парка в рамки российского законодательства – привить животных и сертифицировать корма.