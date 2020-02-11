«У меня есть деньги, а у тебя нет, потому что ты чмо». Оскорбление петербургского ДПС привело москвича на Bentley к уголовному делу

Эмоциональный выпад в сторону сотрудника ДПС стал уголовным делом в Петербурге. Приехавший на красивом автомобиле москвич не самыми красивыми словами намекнул на своё превосходство. В полиции реплику сочли за оскорбление.

Как рассказал «Фонтанке» источник в правоохранительных органах 11 февраля, в отношении водителя красного Bentley, остановленного на Боровой улице, возбуждено уголовное дело по 319 статье УК РФ (оскорбление представителя власти).

29 летнего москвича на Bentley сотрудники ДПС остановили на Боровой улице рано утром 9 февраля. Мужчина от медосвидетельствования отказался, заявил, что он «нормальный чувак и просто едет по Питеру», потом попросил покурить сигару. Все свои реплики он сопровождал матом.

«Ты меня разводишь из-за того, что у тебя машина говно. У меня есть деньги, а у тебя нет, потому что ты чмо», — завершил водитель с сотрудником ДПС диалог, продемонстрированный на видео «Дорожным инспектором».

В отношении автолюбителя составлены административные протоколы за отказ от медосвидетельствования и за мелкое хулиганство.



